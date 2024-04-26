Konya, şehidini uğurladı

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Emrah Büke, dün görev başında kullandığı motosikletle virajı alamayıp geçirdiği kazada şehit oldu. Şehit Büke için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine uğurlanan Büke'nin cenazesi baba ocağı Kamışlıkuyu Mahallesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, protokol üyeleri, babası Erdal Büke ile annesi Nuran Büke, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Büke'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA