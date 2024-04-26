Gece korkunç gürültü duydular. Sabah gördüklerine inanamadılar

Kavşakta Akif Zıraplı’nın kontrolünü yitirdiği 20 AEG 104 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin duvarına ve elektrik direğine çarptı. Otomobilin çarptığı evde yaşayan yaşlı çift, kazayı sabah uyanınca fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Zıraplı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GECE DUYDUKLARI SESİ ÖNEMESEMEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ev sahibi çiftin gece bir gürültü duydukları ancak böyle bir şeye ihtimal vermedikleri için önemsemeyip, dışarı çıkıp bakmadıkları öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA