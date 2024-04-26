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Dünya yıldızı Eyüpspor'a geliyor! Bu transfer çok konuşulur

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Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, kariyerini ülkesi River Plate'de sürdüren Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Dünya yıldızı Eyüpspor'a geliyor! Bu transfer çok konuşulur mask
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Eyüpspor, 31 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 69 puanla tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı yakalamıştı.

Arda Turan yönetimindeki İstanbul temsilcisi, şimdiden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen eflatun-beyazlılar, yıldız oyuncu Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Eyüpspor, maliyetini düşürmek istiyor

TRT Spor'un haberine göre; Eyüpspor Yönetimi, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek.

Bu sezon yalnızca 125 dakika forma giydi

7 yıllık West Ham United macerası sonrası altyapısından yetiştiği River Plate'e dönen Manuel Lanzini'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

31 yaşındaki Lanzini'nin River Plate ile +1 yıllık opsiyonu da bulunuyor.

Bu sezon 5 maça çıkıp 125 dakika süre alan Lanzini, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: Ensonhaber

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26 Nis 2024 - 17:01 - Spor

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