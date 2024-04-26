26 Nis 2024 - 17:02- Magazin G:

37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı

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Sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya düştü. Candan, hastaneye kaldırılarak tahliye kararı verildi.

37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı mask
37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı
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Geçtiğimiz yıl fenomenlere yönelik olarak düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.

ANOREKSİYAYA YAKALANDI

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulurken Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu.

37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Bu rahatsızlık sebebi ile 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenildi ve dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.

Kaynak: MYNET

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26 Nis 2024 - 17:02 - Magazin

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