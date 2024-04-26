Köprüde geçerken hayatını kaybetti

Hakkari kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Karşıyaka ile Gazi mahalleleri arasında bulunan Pirudan mevkisinde meydana gelen olayda köprüyü kullanarak Gazi Mahallesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne gitmek isteyen Keskin, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden Katramas Deresi'ne düştü.
DEREYE DÜŞTÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar ayları ile birlikte debisi yükselen Katramas Deresi'nde arama çalışmaları başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama çalışmaları sonucunda İbrahim Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin'nin cenazesi, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Biçer Mahallesi'ndeki Erisa Köprüsü yakınlarında arama yapan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunup sudan çıkartıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.