- Asayiş

Köprüde geçerken hayatını kaybetti

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Hakkari'de köprüden geçerken dereye düşen İbrahim Keskin (60) için ekipler arama çalışması başlatmıştı. Keskin'in cansız bedeni 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Köprüde geçerken hayatını kaybetti mask
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Hakkari kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Karşıyaka ile Gazi mahalleleri arasında bulunan Pirudan mevkisinde meydana gelen olayda köprüyü kullanarak Gazi Mahallesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne gitmek isteyen Keskin, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden Katramas Deresi'ne düştü.

DEREYE DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar ayları ile birlikte debisi yükselen Katramas Deresi'nde arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları sonucunda İbrahim Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin'nin cenazesi, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Biçer Mahallesi'ndeki Erisa Köprüsü yakınlarında arama yapan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunup sudan çıkartıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen, Polis, Jandarma

26 Nis 2024 - 17:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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