Alanya’da İletişim ve Tasarım Festivali sona erdi

Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarım Festivali kapsamında, Kültürlerarası İletişim temasıyla Alanya’nın farklı noktalarında etkinlikler, atölyeler, geziler ve buluşmalar düzenledi. Festivalin son gününde bugün sürdürülebilirlik aktivitesi olarak Kızılkule’de uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. Saat 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Alanya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ünal, İletişim ve Tasarım Festivali hakkında Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. İletişim ve Tasarım Festivali’ni seneye de yapılacağını belirten Ünal, “İletişim ve Tasarım Festivali’nin son gününde Kızılkule önünde sürdürülebilirlik temalı uygulamalı atölye tasarım çalışmaları yaptık. Alanda öğrencilerimizin bugüne kadar yaptıkları işleri sergiledik. Saat 11.00’da folyo bükme ve heykel atölyemiz oldu. Sürdürülebilir çantalar yapmak için çanta boyama etkinliği yaptık. Kolektif bir sanat eseri ortaya koymak adına tüm halkı davet ettiğimiz küp boyama etkinliği gerçekleştirdik. 3 boyutlu bir tuval ürettik ve herkesi bu tasarımın içine dahil etmek istedik. Bugün etkinliklerimiz sona erdi. Seneye farklı temalarla İletişim ve Tasarım Festivali’ni düzenleyeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.