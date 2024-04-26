Beşiktaş, genç oyuncuyla sözleşme uzattı

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Beşiktaş ilk hamlesini iç transferde yaptı. Siyah beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç’un sözleşmesini uzattı. Siyah beyazlılar 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a başarılar diledi.

Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu. Genç savunmacı 2027 yılına kadar Beşiktaş forması giyecek.

Bu sezon 5 maçta forma giydi

Siyah beyazlılar, bu sezon 5 maçta forma giyen ve 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının sözleşmesini uzattı.

1,5 milyon euro'ya transfer edilmişti

Beşiktaş, Tayyip Talha'yı 2022-23 sezonun başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak.

Kaynak: Fanatik