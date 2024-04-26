- Spor

Beşiktaş, genç oyuncuyla sözleşme uzattı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sezonun bitimine 5 hafta kala gelecek sezonda takımda kalacak gidecek oyuncular hakkında planlama yapan Beşiktaş iç transferde ilk hamlesini yaptı. Siyah beyazlılar, Tayyip Talha'nın sözleşmesini resmen uzattığını duyurdu...

Beşiktaş, genç oyuncuyla sözleşme uzattı mask
Beşiktaş, genç oyuncuyla sözleşme uzattı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş ilk hamlesini iç transferde yaptı. Siyah beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç’un sözleşmesini uzattı. Siyah beyazlılar 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a başarılar diledi.

Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu.  Genç savunmacı 2027 yılına kadar Beşiktaş forması giyecek.

Bu sezon 5 maçta forma giydi

Siyah beyazlılar, bu sezon 5 maçta forma giyen ve 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının sözleşmesini uzattı.

1,5 milyon euro'ya transfer edilmişti

Beşiktaş, Tayyip Talha'yı 2022-23 sezonun başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak.

Kaynak: Fanatik

# beşiktaş, tayyip talha sanuç, Samet Aybaba, sözleşme, Bir, Gelen, açıklama, Son, yüzde, genç

26 Nis 2024 - 16:51 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İşte yapay zekanın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahmini mask
İşte yapay zekanın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahmini
Alanyaspor'dan TFF'ye çağrı mask
Alanyaspor'dan TFF'ye çağrı
Alanyaspor - İstanbulspor maçında düdük Metoğlu'nda olacak mask
Alanyaspor - İstanbulspor maçında düdük Metoğlu'nda olacak
Avrupa neden olmasın mask
Avrupa neden olmasın
Futbol hakemi hayatını kaybetti mask
Futbol hakemi hayatını kaybetti
İstanbul mesaisi mask
İstanbul mesaisi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber