Beşiktaş, genç oyuncuyla sözleşme uzattı

Beşiktaş ilk hamlesini iç transferde yaptı. Siyah beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç’un sözleşmesini uzattı. Siyah beyazlılar 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.
Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a başarılar diledi.
Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu. Genç savunmacı 2027 yılına kadar Beşiktaş forması giyecek.
Bu sezon 5 maçta forma giydi
Siyah beyazlılar, bu sezon 5 maçta forma giyen ve 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının sözleşmesini uzattı.
1,5 milyon euro'ya transfer edilmişti
Beşiktaş, Tayyip Talha'yı 2022-23 sezonun başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak.
Kaynak: Fanatik
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.