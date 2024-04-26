Alanya'da muhtardan 'Tarihi trafo' isyanı

ALANYA'NIN Dinek Mahallesi, Şehit İlyas Güzel Caddesi üzerinde bulunan trafoda patlama yaşandı. Oldukça eski bir trafo olduğunu belirten Dinek Mahallesi Muhtarı Murat Demir yaşananları DİM TV'ye anlattı. Demir açıklamasında, “En ufak rüzgar ve yağmurda elektrik tellerinden kıvılcımlar düşüyor. Ben TEDAŞ'a trafoların değişmesi gerektiğini söyledim. 'Buranın yatırımı yapıldı, parası ödendi ama buranın malzemeleri nereye kullanıldı bilmiyoruz' dediler. Burası merkeze 500 metre. Buraya gelen turistler, bu trafoların fotoğrafını çekip gidiyorlar. Evlerimizde sürekli elektrik gidip geliyor. Sokak lambaları yanmıyor. Resmen tarihi sokak lambaları kullanıyoruz. Dün tellerden bir tanesi koptu. Balkondaki kadınlardan bir tanesi korkudan bayıldı, zor ayılttılar. Biz elektrik kablolarının bir an önce yerin altına alınmasını istiyoruz. Yetkilileri aradık 1 saat sonra geldi. TEDAŞ yetkilisini aradık söyledik, 'Elemanımız yok' dediler. Mahallelinin şu rezil halini herkes görsün. TEDAŞ hiçbir çalışma yapmıyor. Faturayı ödemediğimiz zaman iki günde gelip kesiyorlar” şeklinde konuştu. (Gülser YİĞİT)