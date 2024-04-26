Korku dolu anlar. Bir anda raylara atladı

Metroda korku dolu anlar yaşandı. Taksim’de metro istasyonuna gelen bir kişi iddiaya göre raylara atlayıp intihar girişiminde bulundu. Trenin altında kalan kişiyi görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalan kişiyi sağ olarak kurtardı. Rayların arasında kaldığı için mucize eseri yara almayan kişi daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan metro seferleri normale döndü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.