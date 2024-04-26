Korku dolu anlar. Bir anda raylara atladı

Metroda korku dolu anlar yaşandı. Taksim’de metro istasyonuna gelen bir kişi iddiaya göre raylara atlayıp intihar girişiminde bulundu. Trenin altında kalan kişiyi görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalan kişiyi sağ olarak kurtardı. Rayların arasında kaldığı için mucize eseri yara almayan kişi daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan metro seferleri normale döndü.

Kaynak: DHA