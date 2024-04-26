'Beni iğfal etti' Uğur Dündar'a babalık davasında flaş gelişme

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın öz babası olduğunu DNA sonuçlarıyla kantılayan Duygu Nebioğlu, uzun yıllardır kayıp olan annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıkmıştı.



Bazı filmlerde figüranlık yaptığı ortaya çıkan Suphiye Orancı ortaya çıkmazken kızları hakkında her gün yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü gazeteci” demesi sonrası ortalık karıştı.

Dilara'nın ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edildi. Ancak Dündar bu iddialara 'DNA sonucu bu iddiaları yalanlıyor' diyerek açıklama yaptı. Dilara, DNA sonucuyla oynandığını düşünerek sonuca itiraz etti.

DNA testinin usulüne uygun şekilde yeniden yapılması beklenirken davaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

GAZETE KÜPÜRÜ DOSYAYA EKLENDİ

Günaydın'dan Ceyhan Toprak'ın haberine göre; Suphiye Orancı hamileyken Uğur Dündar'ın Posta gazetesine 24 Nisan 1985'te verdiği röportajın yer aldığı gazete kupürünün babalık davası dosyasına delil olarak girdi.

'BENİ İĞFAL ETTİ'

'Evleneceğim kurtulacağım' başlıklı gazete röportajında 'Mazbut bir hayatım var" diyen Uğur Dündar, "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp (Uğur beni iğfal etti) diyeceğinden korkuyorum" demesi dikkat çekmişti.

Tanımadığı kadınların sürekli kendisini rahatsız ettiğini röportajında söyleyen Uğur Dündar, "Artık rahatsız oluyorum. Beni rahat bıraksınlar. Benim için evlilik ciddi bir olaydır" diye konuşmuştu.