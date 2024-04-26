MEB açıkladı! İşte yeni müfredat taslağı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait ‘ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adlı yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüş ve önerilerine açıldı.

Taslak, ‘https://gorusoneri.meb.gov.tr’ adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre; müfredat hazırlık sürecinde görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Geçen sene yaz aylarında alınan veriler sistematik hale getirildi. Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla 20 çalıştay düzenlendi. Her bir ders için oluşturulan ekipler, toplantılar yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca; müfredat hazırlık sürecinde 1000’den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendiği; 260 akademisyen ve 700’ün üzerine öğretmenin toplantılara sürekli katıldığı belirtildi.

Bir hafta süresince kamuoyunun görüş ve önerilerine açılan müfredat taslağı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf ve lise 9’uncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: DHA