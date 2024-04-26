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Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

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Alanya’da cuma namazının ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınanarak, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı mask
Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
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ALANYA'DA El Aksa Camii'nde cuma namazının ardından, İsrail'in Filistinlilere yönealik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bazı vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla katıldı. 'Kahrolsun İsrail' ve 'Hamas'a selam direnişe devam' sloganları eşliğinde toplanan katılımcılar gıyabi cenaze namazı sonrası açıklama yaptı.

'ZULÜM YILLARDIR DEVAM EDİYOR'

Anadolu Gençlik Derneği Alanya Temsilciliği (AGD) Basın Sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki zulmün 200'üncü gününün geçtiğini belirterek, dünyanın çifte standartlarına ve tepkisizliğine dikkat çekti. Devir, toplumun dünyevi kaygılarla meşgul olduğunu ve Filistin meselesinin unutulduğunu vurgulayarak, “Bu zulüm karşısında taraf olmayanlar bertaraf olmaya adaydırlar. 200 günü aşkındır kardeşlerimiz her gün yüzlerce binlerce şehit verirken bizler görmezden gelmeye devam ediyoruz. Her gün onlarca, yüzlerce aile evlat acısıyla imtihan olurken bizler evlatlarımıza bile dünyalık hırslarımız yüzünden vakit ayıramıyoruz. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da zulüm yılladır hep devam ediyor. Onlar sanki bu dünyaya zulüm görmek için gelmişler gibi, sanki bizim kardeşlerimiz değillermiş gibi, hatta sanki insan değillermiş gibi görmezden gelmeye devam ediyoruz. Onlar yıllardır sırf Müslüman oldukları için zulüm görüyorlar, her gün baskı altında direnmeye devam ediyorlar, rablerinin rızası için hak bildiklerini haykırıp uğrunda canlarını mallarını feda ediyorlar" dedi.

'GELİN BOYKOTA DEVAM EDELİM'

Boykotlara devam etme çağrısında da bulunan Devir, konuşmasını şu sözlerle noktaladı;
“Gelin ısrarla boykota devam edelim. Gelin zulmü haykırmaktan geri durmayalım. Filistin'i, Doğu Türkistan'ı gündemimizden hiç düşürmeyelim. Kardeşlerimize maddi manevi desteğimizi esirgemeyelim."

Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

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26 Nis 2024 - 16:12 - Gündem

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Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
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