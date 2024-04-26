Zuhal Topal'la küs olan Demet Akalın'dan flaş sözler! ''Bir daha asla, tövbe''

Ünlü popçu Demet Akalın, TV8'de yaptığı 'Gel Konuşalım' isimli programda, eski arkadaşı Zuhal Topal ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin yıllardır neden küs olduğu ortaya çıktı.
Akalın canlı yayında şunları söyledi: "Zuhal Topal da benimle konuşmuyor 10 senedir. Çok iyiydik falan böyle, 4-5 aile falan görüşüyoruz. Hamile, çok sevindik, yakın arkadaşlarımız, o kadar sevindik ki... Benim yine böyle bir gecem...
'CENAZEDE SELAM VERDİM...'
Ben basına yine biraz fazla eğlenceli olduğum için, "Ay işte Zuhal de hamile" dedim. Sen daha anneme söylemeden" falan... Özür diledim. Şimdi gördüğünde merhaba demiyor, bir kere cenazede selam verdim, havada kaldı. Bir daha asla, tövbe."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.