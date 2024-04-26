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Alanyaspor'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

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Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu, Alanya Belediye Başkanlığına seçilen Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler

Alanyaspor'dan 'hayırlı olsun' ziyareti mask
Alanyaspor'dan 'hayırlı olsun' ziyareti
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BUGÜN gerçekleşen ziyarete Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkanlar Ahmet Paşaoğlu, Ali Baki Boz, Enver Vural, Başkan Yardımcıları Mehmet Uslu, Muhammet Çetin, Nazmi Yüksel, Ramazan Caner, Fazlı Ciğerli, Veysi Aladağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Özcan, Hüseyin Girenes, Fatih Göçmenoğulları, Mehmet Has, Mehmet Güler, Mehmet Ali Işık, Seyfettin Yer, Selami Fazlıoğlu ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. Başkan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e görevinde başarılar dileyerek, üzerinde ismi yazan 07 numaralı Alanyaspor formasını takdim etti. Başkan Özçelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Corendon Alanyaspor'umuzun her zaman yanında olacağız. Bugünkü ziyaretten dolayı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi. Alanyaspor BÜLTEN

Kaynak: ALANYASPOR BÜLTEN

# Yer, etti, Belediye, Alanyaspor

26 Nis 2024 - 16:12 - Spor

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