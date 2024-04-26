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Hastane yoğun bakım sisteminde şoke eden taciz olayı

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İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde şoke eden cinsel saldırı olayı yaşandı. Yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (63) cinsel saldırıda bulunan erkek hemşire Emre Kale’ye (30), duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak cinsel saldırı suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde temin etmek suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hastane yoğun bakım sisteminde şoke eden taciz olayı mask
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Hastanede akıllara durgunluk veren cinsel saldırı olayı yaşandı. Akciğer kanseri olan N.C., 24 Nisan 2023'te, EÜ Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre, N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale'nin (30) cinsel saldırısına uğradı. N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Kale'yi, Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle yemek yerken gözaltına aldı. Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi. Emniyetteki ifadelerin ardından Kale, sevk edildiği mahkemede tutuklandı, N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLERDE ORTAYA ÇIKTI

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında, 'Kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın geçen yıl 1 Aralık'taki duruşmasında savunmasını yapan sanık Kale olayı anlatarak, "Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığım için çok üzgünüm. Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim.

Cinsel organımı çıkardım ve 2-3 dakika öyle durdum. Hem pişmanlık hem de bir görgü tanığının içeri girmesiyle vazgeçtim. Başka bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı. Sanık ayrıca zaman zaman ne yaptığını hatırlamadığı durumlar olduğunu ve ailevi sıkıntılar yaşadığını da söyledi.

25 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emre Kale'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Taraflara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Hakimlerden birinin iyi hal uygulanmaması için şerh koymasına rağmen sanık Kale'ye duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak cinsel saldırı suçundan 16 yıl 3 ay ve uyuşturucu madde temin etmek suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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26 Nis 2024 - 16:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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