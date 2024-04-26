Ben Bu Cihana Sığmazam'ın final tarihi belli oldu

Ekranlarda sezon sonu yaklaştıkça peş peşe final haberleri de gelmeye devam ediyor. Atv’nin cuma akşamları yayınlanan ”Ateş Kuşları” dizisi 54. bölümde, perşembe günü yayınlanan “Aldatmak” dizisi ise 71. bölümde ekrana veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; kanalın salı akşamları yayınlan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi de final yapıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın son gelen habere göre final tarihi öne çekildi ve iki sezondur yayınlanan dizi 68. bölümünde ekrana veda edecek.

Kaynak: KARAR