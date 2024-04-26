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Alanya’dan Adana’ya gideceklere flaş uyarı! Otoyol çetesi… Korku dolu anları kameraya aldılar

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Akdeniz bölgesinin en sık kullanılan otoyollarından biri olan Mersin-Adana Otoyolu'nda çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Alanya'dan Adana istikametine gidecek yolcular için uyarılarda bulunan yolcular bölgede otoyol çeteleri olduğunu ve yolcuları gasp ettiğini iddia etti.

Alanya’dan Adana’ya gideceklere flaş uyarı! Otoyol çetesi… Korku dolu anları kameraya aldılar mask
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Alanya'dan Adana yönüne gidecek yolcuların büyük tehlike içinde olduğu iddia edildi. Adana-Mersin otoyolunda 'Otoban Çetesi' tehlikesi...

ORGANİZE ÇETE DEVREYE GİRİYOR

İddialara göre çete iki grup halinde otoyolda araçları ile seyir halinde olan kişileri tuzağına düşürüyor. Önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor, geride bekleyenler ise sürücünün sileceği çalıştırmasını bekliyor. Silecek çalışır çalışmaz atılan yumurtanın etkisi ile sürücü görüşü engellenince mecburen durmak zorunda kalıyor ve arkadan gelen grup devreye girerek duran aracı gasp ediyor.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ise sosyal medya hesabından olayın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Otobanda gezen şahıslarla ilgili yerel kaynakları araştırdım. Bu bölgede ‘Otoban Çetesi’ ismi verilen bir grubun yaz aylarına doğru çıktığı ve ıssız bölgeden geçen araçları durdurmaya çalıştıklarını gördüm.

ARACIN ÖN CAMINA YUMURTA ATIYORLAR

İki gruplu çalıştıkları belirtiliyor, önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor geride bekleyenler de sürücünün sileceği çalıştırmasını bekliyor.

Sürcü sileceği çalıştırdığında yumurta tüm camı kirletip, görüşü sıfırlayınca araç duruyor ve ilerideki grup sürücünün aracındaki değerli eşyaları gasp ediyor. Aracın kendisini gasp edildiği olaylar da iddia ediliyor ama olayı yaşadığını söyleyenler eşyalarının gasp edildiğini belirtiyorlar.

Resmi makamlara bu haberlerle ilgili soru sordum, henüz dönüş olmadı. Konuyu muhakkak araştırıyorlardır, dönüş olduğunda sizlerle paylaşırım.

BÖYLE BİR DURUMDA SİLECEKLERİNİZİ ÇALIŞTIRMAYIN

Benzer bir durum olduğunda sileceklerinizi çalıştırmayın, aracınızdan inmeyin ve çok daha uzak bir mesafede durun. Takip edilip, edilmediğinizi kontrol edin.

Bazı ihbarlarda arkadan başka bir araçla da takip ettiklerini söylüyorlar. Trafik polisi ekiplerini aramaktan çekinmeyin.

Ve arabalarınıza muhakkak bir ön kamera takın.”

Kaynak: MYNET

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26 Nis 2024 - 14:26 - Asayiş

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