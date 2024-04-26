26 Nis 2024 - 13:51- Spor G:

İşte yapay zekanın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahmini

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı kovalayan Fenerbahçe 27 Nisan Cumartesi günü Süper Lig'in 34. haftasında derbi maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte Yeni Alanya tarafından oluşturulan yapay zeka Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahmini...

İşte yapay zekanın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahmini mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala son maçı olan Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara alarak 27 Nisan Cumartesi günü sahasında sezonu 3. sırada bitirmek isteyen ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. 

YENİ ALANYA'DAN YAPAY ZEKA TAHMİNİ

Son zamanların en popüler uygulaması yapay zeka Gemini, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair tahminlerde bulundu:

Sonuç Tahmini: Ev sahibi avantajı ve bu sezonki form durumu göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali daha yüksek. Son maçlarda hücumda güçlü bir varlık gösterdiler ve bu da Beşiktaş'a karşı çok önemli olabilir. Son performansların, geçmiş eşleşmelerin ve mevcut takım formunun analizine dayanarak, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için makul bir skor tahmini Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyeti olabilir. Bu tahmin, Fenerbahçe'nin özellikle iç sahadaki güçlü hücum yeteneklerini ve son zamanlarda maç başına birden fazla gol atma geçmişini göz önünde bulunduruyor. Beşiktaş geçmiş maçlardaki skorları göz önüne alındığında fileleri bulabilir, ancak Fenerbahçe'nin genel formu daha belirleyici bir galibiyet elde etmelerini sağlayabilir.
Gol Sayısı: Maçın yüksek skorlu geçmesi ve toplam gol sayısının 2,5'i aşması muhtemel. Fenerbahçe istikrarlı bir şekilde gol atıyor ve bu takımlar arasındaki önceki karşılaşmalar genellikle birden fazla gole sahne oldu.
Kilit Oyuncular: Fenerbahçe'de bu sezon iyi bir form yakalayan Enner Valencia gibi kilit oyuncuların öne çıkan performanslarını izleyin. Onun katkıları Beşiktaş'ın savunmasını kırmada kritik olabilir.
Kartlar ve Fauller: Rekabet ve maçın riskleri göz önüne alındığında, birkaç faul ve birkaç sarı kartla sıkı bir çekişmeye sahne olabilir. Her iki takımda da kart görmeye meyilli oyuncular var ve bu da maçın dinamiklerini etkileyebilir.
Psikolojik Faktörler: Fenerbahçe'nin geri dönüşleri ve iç sahadaki gücü de dahil olmak üzere son dönemdeki performansı onlara psikolojik bir avantaj sağlıyor. Beşiktaş ise istikrarlı olsa da deplasman ortamını özellikle baskı altında zorlayıcı bulabilir.
Sakatlıklar ve Cezalar: Takım dinamiklerini ve maç sonucunu etkileyebilecek sakatlık veya cezalardan kaynaklanan son dakika değişikliklerini dikkate almak önemlidir. Bu değerlendirmede mevcut form durumu, geçmiş performanslar, oyuncuların uygunluğu ve psikolojik unsurlar göz önünde bulundurulur. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajı ve son dönemdeki formuyla öne geçeceği dinamik bir maç olacak.

İLK AÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe; Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ın derbi maçtaki tek golü ise Oxlade-Chamberlain'den gelmişti.

# Son, günü, Bir, Alanya, Yüksek, var, Olacak

26 Nis 2024 - 13:51 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İşte yapay zekanın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahmini mask
İşte yapay zekanın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tahmini
Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit mask
Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit
Gaz kesmek yok mask
Gaz kesmek yok
Sergen Yalçın hakkında bomba iddia! mask
Sergen Yalçın hakkında bomba iddia!
Alanyaspor'dan TFF'ye çağrı mask
Alanyaspor'dan TFF'ye çağrı
Alanyaspor - İstanbulspor maçında düdük Metoğlu'nda olacak mask
Alanyaspor - İstanbulspor maçında düdük Metoğlu'nda olacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber