Ne olduğunu anlayan var mı? Gözyaşları içinde hem soyundu hem giyindi

Sosyal medyada 'Birlikte Hazırlanalım' konseptli videolar bir hayli popüler. Sosyal medya kullanıcılarının kamera karşısına geçerek kıyafetlerini kombinlediği ve makyaj yaptığı videolar viral olmayı sürdürüyor.
Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı kombin videosu çekmek için kamera karşısına geçti ancak hiçbir kıyafetinin beklediği gibi durmaması üzerine gözyaşlarına engel olamadı.
O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ağlanacak bir şey yok diyet yap geçer" yorumunu yaptı. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Üzülme tatlım bu sene hepimiz böyleyiz" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ağlayacak başka bir şey bulamadın mı?" yorumunda bulundu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.