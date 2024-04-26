Okullar tatil edildi: MEB'den son dakika kararı

Çankırı Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Çankırı merkez ve ilçelerinde bulunan tüm resmi ve özel okulların, rehabilitasyon merkezlerinin ve İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarının bugün saat 13.00 itibarıyla tatil edildiğini duyurdu. Bu kararın sadece bugünlük geçerli olduğu belirtildi.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, vatandaşların 13.00-20.00 saatleri arasında oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son uyarılarına göre, Afrika’dan ülkemize hızla ilerleyen çöl tozu fırtınası, son 2-3 gündür pek çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Bu doğal olumsuzluk, hava kalitesini düşürerek yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Pek çok kişi, toz fırtınasının ne kadar süreceğini merak ediyor. Meteoroloji yetkilileri, toz fırtınasının etkisinin kısa süreli olabileceğini ancak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. İnce kum taneciklerinin rüzgarlarla taşınması sonucu oluşan bu doğa olayı, genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde görülüyor.

Çankırı’da alınan bu tedbirler, vatandaşların güvenliği ve sağlığı açısından son derece önemli. Okulların tatil edilmesiyle birlikte, öğrencilerin ve velilerin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Herkesin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önem arz ediyor.