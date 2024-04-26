Gazipaşa'dan Alanya'ya uzanan korkunç iddia Müge Anlı'da

ALANYA'NIN komşusu Gazipaşa'da yaşayan Nuran Ş. (52), 17 Nisan Çarşamba gününde hastaneye gitmek üzere ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Yaklaşık 10 gündür annesinden haber alamayan Nuran Ş.'nin kızı Sinem Ş., bugün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa çıktı. Annesinin aklı başında bir kadın olduğunu ve anlamsız bir şekilde kaybolmasının bir sebebe dayalı olduğunu iddia eden kızı, "Kendine böyle yapacak bir kadın değil. 52 yaşında çok bilinçli çok akıllı bir kadın. Kendisine laf dedirtecek bir kadın değil. Bilenler de bilir. Tanıyanlar bağlanabilir. Asla bir erkekle ya da başka bir şekilde iş yapıp kaçtı diyebilen... Varsa ben buradayım. Ben onun için her şeyi yaparım" dedi.

‘ANNEM BİLDİĞİ BİR SIR YÜZÜNDEN KAYBOLMUŞ OLABİLİR’

Canlı yayında konuşan kayıp Nuran Ş.'nin kızı, annesinin kayıp olması ile uzaktan akrabaları olan Fetullah K.’nin alakası olduğunu iddia etti. Annesinin kaybolmasının ardından annesinin yakın bir arkadaşı ile yaptığı görüşmede annesinin en son Fetullah K.’ye yolu üzerindeyse kendisini de gideceği yere bırakmasını istediğini söyleyen Sinem Ş., annesinin kaybolmasından 2 gün sonra da Fetullah K.’nin ortadan kaybolduğunu ifade etti. Fetullah K.’nin kaybolması konusunda ailesinin endişeli olmadığını, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda kafa dinlediğini kendisine aktardıklarını belirten Sinem Ş., kendi içinin hiç rahat olmadığını söyledi. Sinem Ş., "Kendi yaptığım araştırmalar sonucunda adım kadar eminim ki, annem bildiği bir sır yüzünden cinayete kurban gitmiş olabilir. Köyde Gökmen adıyla bilinen ancak asıl ismi Fethullah K. olan şahıs aile olarak yakın olmamıza rağmen hiç merak etmedi. Bizimle aramaya bile gelmedi" dedi. 17 Nisan Çarşamba günü Alanya'ya gittiği iddia edilen Nuran Ş.'nin ailesi, gelecek olan güzel haberi bekliyor. Haber MERKEZİ