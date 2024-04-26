Alanya’da 'drone'lu denetim

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Nisan Perşembe günü çevre yolu üzerinde Drone ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde;

kırmızı ışık ihlali yapan 24 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Kask takmayan 3 motosiklet sürücüsü ve seyir halinde cep telefonu ile konuşan 2 araç sürücüsü de uygulamaya takıldı. Jandarma ekipleri toplamda 29 araç sürücüsü hakkında işlem yaptı.