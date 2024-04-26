Alanya’da 'drone'lu denetim

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Nisan Perşembe günü çevre yolu üzerinde Drone ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde;
kırmızı ışık ihlali yapan 24 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Kask takmayan 3 motosiklet sürücüsü ve seyir halinde cep telefonu ile konuşan 2 araç sürücüsü de uygulamaya takıldı. Jandarma ekipleri toplamda 29 araç sürücüsü hakkında işlem yaptı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Nisan Perşembe günü çevre yolu üzerinde Drone ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde;
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.