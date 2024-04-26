- Gündem

Ali Erbaş, Genelgeyi ihlal etti: Önce Mercedes ve TOGG şimdi de Audi A6...

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zırhlı Mercedes ve TOGG'dan sonra, Audi A6 tahsis edildiği öne sürüldü. Aracın Diyanet Vakfı üzerinden alınarak Tasarruf Genelgesi’ni deldiği bildirilirken, akıllara 2021'deki "11 yaşındaki arabaya biniyorum. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz." sözleri geldi

Ali Erbaş, Genelgeyi ihlal etti: Önce Mercedes ve TOGG şimdi de Audi A6... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için yeni bir araç satın alındığı ileri sürüldü. BirGün'den Mustafa Bildircin'e konuşan Diyanet kaynakları, Erbaş’ın kullanımına sunulan Audi A6 marka model aracın şoförlüğünü, Erbaş’ın abisinin oğlu Muhammed Erbaş’ın yaptığını iddia etti. Üç adet binek Mercedes, bir adet VIP Mercedes Vito, bir adet kırmızı TOGG'un yanı sıra, yeni araç ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı’nın kullanımına sunulan makam aracı sayısının altıya yükseldiği bildirildi.

"KORKUMUZDAN ARABA ALAMIYORUZ" DEMİŞTİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın Aralık 2021'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik "Senin bindiğin araba kaç lira? İsraf diyorsun, Diyanet İşleri Başkanı olarak senin 500 tane salonun var." sözleri üzerine Erbaş'tan açıklama gelmişti. Erbaş'ın o dönem yaptığı şu açıklama tartışma yaratmıştı: "Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez Hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım."

Kaynak: BirGün

# Bir, devam, açıklama, etti, var, araç, türkiye, Sosyal

26 Nis 2024 - 11:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kaymakam 'Yetişkin Gençler'le buluştu mask
Kaymakam 'Yetişkin Gençler'le buluştu
Korkunç olay. Yol çöktü; araçlar içine düştü mask
Korkunç olay. Yol çöktü; araçlar içine düştü
Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'ın iki sözde sorumlusu yakalandı mask
Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'ın iki sözde sorumlusu yakalandı
Tamir için getirdiği telefonu bir anda patladı mask
Tamir için getirdiği telefonu bir anda patladı
Alanya Toptancı Hali'nde durgunluk mask
Alanya Toptancı Hali'nde durgunluk
İşte Bahçeli'nin kızdığı 2 olay: Videonun sırrı ortaya çıktı mask
İşte Bahçeli'nin kızdığı 2 olay: Videonun sırrı ortaya çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber