Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit

THY Euroleague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi.
"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"
Kendisine edilen tehdide sert tanıt veren Ataman, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" yanıtını verdi.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.