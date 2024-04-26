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Survivor'da korkunç kaza: Nefise'nin ölümden döndüğü anlar

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Her gün Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmanın son bölümüne Nefise'nin yaralanması damga vurdu. Oyun sonunda doktor alana geldi ve Nefise'nin sırtındaki kesiklere müdahale etti.

Survivor'da korkunç kaza: Nefise'nin ölümden döndüğü anlar mask
Survivor'da korkunç kaza: Nefise'nin ölümden döndüğü anlar
Survivor'da korkunç kaza: Nefise'nin ölümden döndüğü anlar
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Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da heyecan ve kaos hiç bitmiyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan Survivor All Star'a bu defa Nefise'nin oyun sonrası yaralanması damga vurdu.

'KANAMASI VAR'

Ogeday ile karşı karşıya gelen Nefise oyunu kazandı ama oyun sonunda talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun sonunda Murat Ceylan 'Nefise'nin kanaması var. Kırdığı seramiklerden biri sırtını kesti' diyerek alana doktor çağırdı.

Nefise'ye oyun alanında ilk müdahale yapıldı ve yarım santimlik bir açıklık olduğu söylendi. Nefise oyun alanından götürüldü.

# Bir, var, Gelen, kaza, Sosyal, Survivor

26 Nis 2024 - 10:26 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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