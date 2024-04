26 Nis 2024 - 10:26 - Magazin

Survivor'da korkunç kaza: Nefise'nin ölümden döndüğü anlar

Her gün Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmanın son bölümüne Nefise'nin yaralanması damga vurdu. Oyun sonunda doktor alana geldi ve Nefise'nin sırtındaki kesiklere müdahale etti.