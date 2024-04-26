Survivor'da korkunç kaza: Nefise'nin ölümden döndüğü anlar

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da heyecan ve kaos hiç bitmiyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan Survivor All Star'a bu defa Nefise'nin oyun sonrası yaralanması damga vurdu.
'KANAMASI VAR'
Ogeday ile karşı karşıya gelen Nefise oyunu kazandı ama oyun sonunda talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun sonunda Murat Ceylan 'Nefise'nin kanaması var. Kırdığı seramiklerden biri sırtını kesti' diyerek alana doktor çağırdı.
Nefise'ye oyun alanında ilk müdahale yapıldı ve yarım santimlik bir açıklık olduğu söylendi. Nefise oyun alanından götürüldü.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.