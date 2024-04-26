- Eğitim

Okullarda müfredat yine değişiyor: Alınan karar çok tartışılacak...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya başlayacak yeni müfredat taslağı tamamlandı. Taslak bugün öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin'in yeni müfredatla ilgili "yüzde 35 seyrelttik" açıklaması da dikkat çekti. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak adlandırılan yeni müfredat, 9 temel alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Okullarda müfredat yine değişiyor: Alınan karar çok tartışılacak... mask
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Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat çalışmasını tamamladı. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek. Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin, NTV'nin haberine göre, yeni müfredatla ilgili şu bilgileri paylaştı.

Konu yoğunluğu azaltılarak, haftalık ders saati artışı yerine yüzde 35'lik bir seyreltmeye gidildi. Dünyada öğretilen güncel bilgiler müfredata eklendi. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde kazanılabilecek bilgiler müfredattan çıkarıldı. Yeni müfredat, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama becerilerini de kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda okullarda yeni alanlar ve atölyeler planlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bu ülkenin eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek istiyorum' diyen her kim varsa https://gorusoneri.meb.gov.tr/ adresinden görüş ve önerilerini paylaşabilir." dedi.

Kaynak: Karar

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26 Nis 2024 - 10:25 - Eğitim

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