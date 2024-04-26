Okullarda müfredat yine değişiyor: Alınan karar çok tartışılacak...

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat çalışmasını tamamladı. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek. Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin, NTV'nin haberine göre, yeni müfredatla ilgili şu bilgileri paylaştı.

Konu yoğunluğu azaltılarak, haftalık ders saati artışı yerine yüzde 35'lik bir seyreltmeye gidildi. Dünyada öğretilen güncel bilgiler müfredata eklendi. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde kazanılabilecek bilgiler müfredattan çıkarıldı. Yeni müfredat, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama becerilerini de kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda okullarda yeni alanlar ve atölyeler planlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bu ülkenin eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek istiyorum' diyen her kim varsa https://gorusoneri.meb.gov.tr/ adresinden görüş ve önerilerini paylaşabilir." dedi.

Kaynak: Karar