Tacizcisini böyle ifşa etti: Elinde kamera ile...

TikTok'ta 'marziiii10' kullanıcı adını kullanan bir kadın spor salonunda kendi egzersizini cep telefonuna kaydetmek isterken yanlışlıkla taciz anları kaydetti. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde kadın arkasını döndüğünde başka bir kişinin elinde cep telefonuyla onu videoya çektiğini gördü.
ARABASINDA İZLEDİĞİNDE FARK ETTİ
Spor salonundaki taciz anları ifşa ettiği videosuna genç kadın, "Kendimi kaydediyordum ama görünen o ki tek kişi ben değilmişim" notunu ekledi. Görüntüleri arabada izlediğinde taciz anlarını fark ettiğini söyleyen genç kadın, "İlerlememi ve formumu görmek için kendimin bir videosunu çekiyordum. Telefonumu bir makinenin yanına koydum ve bu adam yanımdan geçti ama beni kaydettiğini bilmiyordum. Arabada videomu bir kez daha izledim ve beni kaydettiğini gördüm" dedi.
SPOR SALONUNA ŞİKAYET ETTİ
Görüntüleri spor salonu yetkililerine ulaştırarak adamdan şikayetçi olduğunu belirten genç kadının paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelecekte sizin ve o spor salonundaki kadınların güvenliği için umarım yakalanır" yorumunu ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.