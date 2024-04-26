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Tacizcisini böyle ifşa etti: Elinde kamera ile...

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TikTok kullanıcısı 'marziiii10' ilerlemesini takip etmek amacıyla spor salonunda yaptığı antrenmanı cep telefonuyla kaydediyordu. Egzersiz yaptığı sırada bir adamın onu gizlice çektiği anları cep telefonundaki videoda gören kadın onu TikTok'tan paylaşarak, "O kadar tiksindim ki, midem kelimenin tam anlamıyla alt üst oldu" ifadelerini kullandı.

Tacizcisini böyle ifşa etti: Elinde kamera ile... mask
Tacizcisini böyle ifşa etti: Elinde kamera ile...
Tacizcisini böyle ifşa etti: Elinde kamera ile...
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TikTok'ta 'marziiii10' kullanıcı adını kullanan bir kadın spor salonunda kendi egzersizini cep telefonuna kaydetmek isterken yanlışlıkla  taciz anları kaydetti. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde kadın arkasını döndüğünde başka bir kişinin elinde cep telefonuyla onu videoya çektiğini gördü.


ARABASINDA İZLEDİĞİNDE FARK ETTİ

Spor salonundaki taciz anları ifşa ettiği videosuna genç kadın, "Kendimi kaydediyordum ama görünen o ki tek kişi ben değilmişim" notunu ekledi. Görüntüleri arabada izlediğinde taciz anlarını fark ettiğini söyleyen genç kadın, "İlerlememi ve formumu görmek için kendimin bir videosunu çekiyordum. Telefonumu bir makinenin yanına koydum ve bu adam yanımdan geçti ama beni kaydettiğini bilmiyordum. Arabada videomu bir kez daha izledim ve beni kaydettiğini gördüm" dedi.

SPOR SALONUNA ŞİKAYET ETTİ

Görüntüleri spor salonu yetkililerine ulaştırarak adamdan şikayetçi olduğunu belirten genç kadının paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir  sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelecekte sizin ve o spor salonundaki kadınların güvenliği için umarım yakalanır" yorumunu ekledi.

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26 Nis 2024 - 10:23 - Magazin

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