- Ekonomi

IMF'den Türkiye'ye kritik uyarı geldi!

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IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, Türkiye'nin kişi başına geliri, 2013'te dünya ortalamasının bin 500 dolar üzerindeyken, 2023 yılı itibarıyla dünya ortalamasının 500 dolar altına geriledi.

IMF'den Türkiye'ye kritik uyarı geldi! mask
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayımladığı en son Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, Türkiye ekonomik anlamda zorlu bir on yıl geçirdi. Türkiye, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında son 10 yılda altı basamak gerileyerek dünya ortalamasının altına düştü.

72. SIYARA GERİLEDİ
Raporda belirtilen verilere göre, Türkiye'nin kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında 12 bin 849 Amerikan doları olarak kaydedildi. Bu rakamla Türkiye, dünya sıralamasında 72. sıraya geriledi. Karşılaştırma yapıldığında, 2013 yılında Türkiye'nin kişi başına GSYH'si 12 bin 489 dolar ile dünya sıralamasında 66. sıradaydı.

2013'TE DÜNYA ORTALAMASININ 1,554 DOLAR ÜZERİNDEYDİ
Euronews'te yer alan habere göre; 2013'te Türkiye'nin kişi başına milli geliri dünya ortalamasının 1,554 dolar üzerindeyken, 2023'te bu rakamın 510 dolar altına düşmesi dikkat çekici. Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı da benzer bir azalma gösterdi. 2013 yılında dünya ekonomisinin yüzde 1,24'ünü oluşturan Türkiye, bu oranı 2023'te yüzde 1,06'ya düşürdü.

Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü açısından küresel sıralamadaki yerinde de bir gerileme yaşandı. 2013 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye, 2023 itibarıyla 18. sıraya geriledi. IMF'nin belirttiğine göre, Türkiye'nin GSYH'si 1,11 trilyon dolar seviyesinde.

Öte yandan, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına milli gelirde Türkiye'nin performansı daha pozitif bir tablo çiziyor. 2013 yılında satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen milli gelir 22 bin 221 dolar iken, 2023 yılında bu rakam 42 bin 64 dolara yükseldi. Bu alanda Türkiye'nin sıralaması ise 61'den 52'ye yükseldi.

Kaynak: Karar

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26 Nis 2024 - 10:21 - Ekonomi

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