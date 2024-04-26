- Ekonomi

TOKİ'den sudan ucuza arsa satışları başladı: İşte başvuru yeri ve şartları

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 33 farklı ilde toplam 391 muhtelif arsayı satışa sundu. Bu adım, gayrimenkul yatırımcılarına önemli fırsatlar sunarken, emlak sektöründe hareketlilik yaratması bekleniyor.

TOKİ'den sudan ucuza arsa satışları başladı: İşte başvuru yeri ve şartları mask
TOKİ'den sudan ucuza arsa satışları başladı: İşte başvuru yeri ve şartları
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İlan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Adana’dan başlayıp Yalova’ya kadar uzanan 33 ilde bulunan arsalar, açık artırma yöntemiyle satılacak. Bu iller arasında Ağrı, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra Çanakkale, Diyarbakır, Malatya gibi şehirler de yer alıyor.

Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulan bu arsalar, KDV’den muaf tutuluyor. Açık artırma, 8 – 9 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için ise emlakmuzayede.com.tr adresine başvurulabilecek.

TOKİ’nin bu adımı, gayrimenkul yatırımcılarını ve sektör temsilcilerini yakından ilgilendiriyor. Açık artırmada yer alacak arsaların, bölgesel ve yerel ekonomilere de olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

TOKİ’den 33 İlde 391 Muhtelif Arsa Müzayedesi: İşte Detaylar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 33 farklı ilde toplam 391 muhtelif arsayı satışa sundu. Bu adım, gayrimenkul yatırımcılarına önemli fırsatlar sunarken, emlak sektöründe hareketlilik yaratması bekleniyor.

İlan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Adana’dan başlayıp Yalova’ya kadar uzanan 33 ilde bulunan arsalar, açık artırma yöntemiyle satılacak. Bu iller arasında Ağrı, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra Çanakkale, Diyarbakır, Malatya gibi şehirler de yer alıyor.

Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulan bu arsalar, KDV’den muaf tutuluyor. Açık artırma, 8 – 9 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için ise emlakmuzayede.com.tr adresine başvurulabilecek.

TOKİ’nin bu adımı, gayrimenkul yatırımcılarını ve sektör temsilcilerini yakından ilgilendiriyor. Açık artırmada yer alacak arsaların, bölgesel ve yerel ekonomilere de olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

# Yer, yüzde, Antalya

26 Nis 2024 - 10:06 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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