26 Nis 2024 - 09:48- Ekonomi G:

Dünya Bankası’ndan altın açıklaması! O tarihte altında yer yerinden oynayacak! Gram altın 5.000 TL

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Dünya Bankası, küresel emtia piyasalarının son durumunu değerlendirdiği raporunda çarpıcı tahminlerde bulundu. Geçen yılın keskin düşüşünden sonra dengelenen emtia fiyatları, altının 2024’te rekor seviyelere ulaşacağını ve jeopolitik zorluklar altında petrol fiyatlarının yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Dünya Bankası’ndan altın açıklaması! O tarihte altında yer yerinden oynayacak! Gram altın 5.000 TL mask
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Altın ve Petrolde Yükseliş Tahminleri:

Dünya Bankası’nın “Emtia Piyasaları Görünümü” raporu, altın piyasasında beklenen rekor seviyeleri ve petrol fiyatlarında artış öngörülerini içeriyor. Altının güvenli liman olarak görülmesi ve jeopolitik gerginliklerin artmasıyla birlikte, 2024’te altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol, doğal gaz, gübre ve gıda fiyatlarını artırabileceği vurgulanıyor.

Yeşil Teknoloji Yatırımları ve Metal Fiyatları:

Raporda, yeşil teknolojilere yapılan yatırımların küresel temiz enerjiye geçiş için temel metallerin fiyatlarını artıracağı belirtiliyor. Bu çerçevede, 2024 yılında bakır ve alüminyum fiyatlarında artış öngörülüyor.

Petrol Fiyatlarında Öngörüler:

Petrol fiyatlarında yaşanan gerilimlerin etkisiyle, Brent petrolün varil fiyatının 2024’te ortalama 84 dolar olması bekleniyor. Ancak, Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanması durumunda arz kesintilerinin küresel enflasyonu yukarı çekebileceği uyarısı yapılıyor. İlave olarak, petrol arzındaki kesintilerin küresel enflasyonu neredeyse 1 puan artırabileceği belirtiliyor.

Dünya Bankası’nın raporu, emtia piyasalarında önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikleri gözler önüne sererken, jeopolitik gelişmelerin ve yeşil teknoloji yatırımlarının emtia fiyatlarını nasıl etkilediğini analiz ediyor. Bu tahminler, küresel ekonomi ve yatırım stratejileri için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

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26 Nis 2024 - 09:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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