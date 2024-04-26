- Ekonomi

Tüm araç sahiplerine tarih verildi: Uygulamanmaya başlıyor... Olmayan kalmayacak!

ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya'da Mayıs ayından itibaren zorunlu olacak olan yeni araba etiketi geliyor.

Tüm araç sahiplerine tarih verildi: Uygulamanmaya başlıyor... Olmayan kalmayacak! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni bir araç satın alırken, takip masraflarını hayal etmek genellikle zor olabilir. Yeni yükümlülük 1 Mayıs'tan itibaren değişecek.

Artık yeni araçların üzerinde bulunan bir etiket, tüketim, emisyon ve bakım maliyetleri gibi bilgileri açıkça sunacak.

Otomobiller için yeni etiketin temelini, hafif binek ve ticari araçların yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve kirletici emisyonlarını belirlemek için küresel olarak standartlaştırılmış bir test olan WLTP prosedürü (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) oluşturuyor.

WLTP prosedürünün amacı, yeni araç alıcılarına daha açık ve kıyaslanabilir bilgiler sunarak, araç satın alma kararlarını desteklemek ve daha çevreci araçların geliştirilmesini ve tercih edilmesini teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Değerlendirmenin merkezinde çeşitli faktörler yer alıyor:

Ağırlık ve aerodinamiği etkileyen farklı araç donanımları ve seçenekleri.

Farklı motor ve sürüş konseptleri.

WLTP, daha gerçekçi hızlar ve ivmelenmelerle daha geniş bir sürüş durumu yelpazesini ( şehir içi trafik, şehirler arası sürüş, otoyol sürüşü) simüle eder.

Farklı dış sıcaklıkların yakıt tüketimi ve emisyonlar üzerindeki etkileri.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Yer, Şehir, araç

26 Nis 2024 - 03:57 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

SPK 2 şirketin halka arz olduğunu açıkladı mask
SPK 2 şirketin halka arz olduğunu açıkladı
Devlet yeni evli çiftlere yardım ediyor: Tam 700 bin TL! İşte şartlar... mask
Devlet yeni evli çiftlere yardım ediyor: Tam 700 bin TL! İşte şartlar...
Milyonları ayağa kaldıran gelişme: Bayramda emekli maaşı değişiyor! mask
Milyonları ayağa kaldıran gelişme: Bayramda emekli maaşı değişiyor!
'Kent Disiplini' için start verildi mask
'Kent Disiplini' için start verildi
Yeni evlenecek çiftlere uzmanından uyarı: Yeni artış geliyor; beklemeden alınmalı mask
Yeni evlenecek çiftlere uzmanından uyarı: Yeni artış geliyor; beklemeden alınmalı
Getir'den bir satış kararı daha! n11'i de gözden çıkardı mask
Getir'den bir satış kararı daha! n11'i de gözden çıkardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber