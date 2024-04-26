Tüm araç sahiplerine tarih verildi: Uygulamanmaya başlıyor... Olmayan kalmayacak!

Yeni bir araç satın alırken, takip masraflarını hayal etmek genellikle zor olabilir. Yeni yükümlülük 1 Mayıs'tan itibaren değişecek.

Artık yeni araçların üzerinde bulunan bir etiket, tüketim, emisyon ve bakım maliyetleri gibi bilgileri açıkça sunacak.

Otomobiller için yeni etiketin temelini, hafif binek ve ticari araçların yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve kirletici emisyonlarını belirlemek için küresel olarak standartlaştırılmış bir test olan WLTP prosedürü (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) oluşturuyor.

WLTP prosedürünün amacı, yeni araç alıcılarına daha açık ve kıyaslanabilir bilgiler sunarak, araç satın alma kararlarını desteklemek ve daha çevreci araçların geliştirilmesini ve tercih edilmesini teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Değerlendirmenin merkezinde çeşitli faktörler yer alıyor:

Ağırlık ve aerodinamiği etkileyen farklı araç donanımları ve seçenekleri.

Farklı motor ve sürüş konseptleri.

WLTP, daha gerçekçi hızlar ve ivmelenmelerle daha geniş bir sürüş durumu yelpazesini ( şehir içi trafik, şehirler arası sürüş, otoyol sürüşü) simüle eder.

Farklı dış sıcaklıkların yakıt tüketimi ve emisyonlar üzerindeki etkileri.

Kaynak: Kamu Son Haber