SPK 2 şirketin halka arz olduğunu açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'nin önde gelen iki şirketinin sermaye piyasalarında yer almasına yeşil ışık yaktı.

Moda sektörünün tanınan ismi Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile kağıt üretiminde lider konumda olan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz edilmesine onay verildi.

Koton'un hisse başına belirlenen 30,50 lira ve Lila Kağıt'ın 37,39 lira fiyatlandırmasıyla, her iki şirket de sermaye piyasalarında güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Ayrıca SPK'nın yayımladığı bülten doğrultusunda Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon lira değerindeki bedelsiz sermaye artırımına ve Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 100 milyon avro değerindeki borçlanma aracı ihracına onay verdiği bildirildi.

Diğer yandan, SPK'nın bağımsız denetim sonuçlarına dayanarak, bilgi sistemlerindeki mevzuata aykırılıklar sebebiyle Acar Menkul Değerler AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Piramit Menkul Kıymetler AŞ'ye 139 bin 566 lira, Strateji Menkul Değerler AŞ'ye ise 69 bin 783 lira tutarında idari para cezaları uygulandı.

Ek olarak, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borsada gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili inceleme neticesinde iki kişiye idari para cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca Türkiye'de ikamet eden bireylere yönelik yurt dışı kaynaklı kaldıraçlı işlemler yapan 39 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına hükmedildi.

Kaynak: Kamu Son Haber