Eğer bu hastalığınız varsa ehliyet almak hayal olacak...

Ehliyet almaya engele olan rahatsızlıklar arasında bulunan uyku bozukluğu rahatsızlığı eski ehliyetini yenilemeye hazırlanan binlerce kişiyi endişeye sürüklemişti. Sigara kullanımı, obezite ve diğer nedenler ile yoğun şekilde uyku apnesi rahatsızlığı yaşayan kişilerin de ehliyet alma yada yenilemede bir engelle karşılaşmayacağı açıklandı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı bilgilendirmede uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve ehliyetlerini yenileyemeyeceğine dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İletişim Başkanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde güncel bir değişikliğin yapılmadığını belirtti.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeliğinin sağlık şartları ile ilgili kısmını belirten 7. maddeye göre ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali belirlenen vatandaşlar ehliyet alamıyor. Ancak bu kişiler tedavi görmeleri şartı ile ehliyet alabiliyor. Doktor raporu ile uyku apnesinin kontrol altına alındığını ve tedavi edildiği belgeleyenlerin ehliyet almasında sakınca bulunmuyor.

HANGİ HASTALIKLAR NEDENİ İLE EHLİYET VERİLMEZ?

İşitme kaybı olanlar, ileri derecede görme bozukluğu olanlar

Denge sorunu, baş dönmesine neden olan hastalıklar

Uyku bozukluğu - Obstrüktif uyku apnesi, gündüz aşırı uyuklama durumu

Tümör tespiti

Eklemlerde hareket kısıtlılığı

Hipoglisemiye yol açabilecek diabet

Kalp-damar hastalığı, hipertansiyon, bilinç bozukluğuna yol açabilecek ritim bozukluğu

Organ yetmezliği , organ nakli

Sinir sistemi hastalıkları

Halk arasında sara olarak adlandırılan epilepsi,

Ruh hastalıkları: Demans, ileri zeka geriliği kişilik ve davranış bozuklukları

Alkol bağımlılığı

Kaynak: Kamu Son Haber