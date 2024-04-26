Devlet yeni evli çiftlere yardım ediyor: Tam 700 bin TL! İşte şartlar...

Almanya'nın Hessen Eyaletinde yaşayan genç Türk çiftler bayram edecek. Hükümet konut krizini çözmek için ilk evini alanlara çiftlere 20 bin euro (yaklaşık 700 bin TL) destek verileceği açıklandı. 18 yaşının altındaki her çocuk için de 5 bin euro ödeneceği belirtildi.

Almanya’da yaklaşık 350 bin Türk’ün yaşadığı Hessen Eyaleti, dar gelirli ailelere destek ve konut krizindeki sıkışıklığı aşmak için, 'Ev ödeneği' gerçekleşiyor. Pazartesi günü Eyalet Hükümeti’nin aldığı karar 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlükte olacak. 1 Mart'ta ev satın almış olanlar da bu haktan yararlanmış olacak.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; ev alacak kişi ya da ailenin gelirine, evin fiyatına bakılmayacağı belirtildi. Aranan tek şart; aile ya da kişinin 'ilk satın aldığı“ ev olması gerekiyor. İlk evini alan Türk aileye, karı-kocanın her biri için 10’ar bin Euro, 18 yaşın altındaki her bir çocuk için de 5 bin Euro ödenecek. İlk evini alan çifte toplam yaklaşık 700 bin TL destek verileceği ise belirtildi.

VERGİYİ AŞMAMASI GEREKİYOR

Ödenecek miktar, evin yüzde 6 oranındaki alım-satım vergisini aşamayacak şekilde olacağı belirtildi. Ev ödeneği yardımı yılda 10 taksitte, yeni ev sahibine ücret ödemesi yapılacak. Yardımlarda vatandaşlık şartı ise aranmıyor. Kişi ya da ailenin Hessen Eyaleti sınırları içinde oturması ve evin de Hessen Eyaleti’nde bulunması ön şart kabul edilecek. Hessen’de oturmayan birinin buradan ev alması halinde, durumun ne olacağı henüz belli değil. Taşınması halinde yine yardıma hak kazanacağı öne sürülüyor.

Ödeme apartman ya da lüks villa alan için de geçerliliğini koruyacak. Ev ödeneği alanlar ayrıca, kamu bankasından indirimli tamirat ya da yenileme için ucuz kredi şansını da elde edebilecek. Hükümet bu kararla, özellikle gençleri ve yeni evlileri ev sahibi yapmayı hedefliyor.

Ev ödeneği programına yılda 23 bin başvuru yapması ön görülüyor. Başvurulanlar arasında Türklerin yüksek olacağı ise bekleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber