- Asayiş

Araç sahipleri eğer aracınızda bu varsa yandınız: Polis sökmeye başladı...

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Trafik şubesi ekipleri, araçların ön camlarına takılan filmleri denetlemek için sıkı bir kontrol başlattı. Görüş mesafesini daraltabileceği gerekçesiyle yasak olan cam filmlerini kullanan sürücülere ise para cezası kesiliyor.

Araç sahipleri eğer aracınızda bu varsa yandınız: Polis sökmeye başladı... mask
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Trafik polisleri cam film tespit ettikleri araçları durdurarak para cezası kestikleri gibi bu filmleri tek tek araçlardan sökmeye başladı.

2024 trafik cezaları listesine göre araçlarına abartılı egzoz taktıran ya da cam filmi kullanan sürücülere 1507 TL para cezası kesiliyor. Yeni yasa düzenlemesi ile sürücülere araçlarında sadece R43 cam filmi kullanmalarına izin veriliyor.

Aksaray’da da trafik ekipleri kent genelinde cam film avına çıktı. Kentte trafiğe uygunsuz araç tespiti yapan polis ve bekçiler araç ön camlarında bulunan filmleri bir bir söktü. Aktarılan bilgilere göre meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi polisleri kentin en işlek caddesinde uygulama yaptı. Trafikte seyrederken görüş mesafesini yüzde 70’ye kadar düşürerek kazalara sebebiyet veren film kontrolünde çok sayıda araç yakalandı.

Yapılan incelemelerde durdurulan birçok araçta ön camda koyu renk cam filmleri görülürken bekçi ve polisler araçlardaki cam filmlerini teker teker söktü.

Ekipler durdukları araçlarda ehliyet ve ruhsat kontrolü dışında trafiğe uygun olmayan aksesuar ve aydınlatma gibi gereçleri de inceledi. Araçlarda abart egzoz ve havalı korna gibi yasaklı eklemeler yapan araç sürücülerine de cam film kullananlara yapıldığı gibi para cezası kesildi.

Araç sahipleri eğer aracınızda bu varsa yandınız: Polis sökmeye başladı...

Kaynak: Kamu Son Haber

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26 Nis 2024 - 03:50 - Asayiş

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