Youtube'un yeni özelliği telefonları karıştırdı: Bu ayar kritik önem taşıyor...

Teknoloji dünyasındaki uygulamalar, değişimlerin hızına yetişebilmek için kendilerine güncel tutmaya çalışıyor. Rekabetin kızıştığı alanlarda yeni özellikler önem taşıyor.
YENİ ÖZELLİK İÇİN GÜNCEL SÜRÜM
Kullanıcı memnuniyetini arttırmak adına YouTube Çok yakında yeni bir güncelleme ile kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu getirecek, ancak telefon modeli eski olan kullanıcılar bu güncellemenin getirdiği yeniliklerden faydalanamayacak. Dolasıyla, telefon sürümünüzü güncellemeniz gerekiyor.
Android kullanıcıları 2024 Google Play sistem güncellemesiyle birlikte, YouTube’un yeni özellikleri ile tanışacak. Uygulamada artık VLC’nin arkasında ekip tarafından geliştirilen “libdav1d” olarak bilinen bir AV1 kod çözücüsü kullanılmaya başlanacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.