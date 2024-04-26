- Teknoloji

Whatsapp'tan ilginç özellik: İnternetsiz kullanım! Peki nasıl?

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Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sürekli kendisini yenileyerek yeni özellikler ekliyor.

Whatsapp'tan ilginç özellik: İnternetsiz kullanım! Peki nasıl? mask
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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar internet olmadan da WhatsApp üzerinden iletişim kurmaya devam edebilecekler.

İNTERNETSİZ WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

Raporlara göre, WhatsApp’ın ‘’Yakındaki Kişiler’’ özelliği doysa aktarımı için Bluetooth’u kullanacak, bu da internet bağlantısına gerek olmadan kullanıcıların birbirleriyle iletişime geçebileceklerini gösteriyor.

WhatsApp uygulamasının içinde özel bir ‘’Yakındaki kişiler’’ bölümü olacak, bu bölümü Ayarlar- Yakındaki Kişiler özelliğini aktif ederek çalışacak.

Bu özellikten yararlanılabilmesi için her iki WhatsApp uygulamasında da bu özelliğin açık olması gerekiyor. Aksi takdirde bir kullanıcıda aktif olan özellik internetsiz iletişime izin vermeyecektir.

Özelliğin ise henüz geliştirilme aşamasındayken Android beta sürümünde görüntülendi. Özelliğin ise İOS kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

Whatsapp'tan ilginç özellik: İnternetsiz kullanım! Peki nasıl?

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, devam, Olacak, internet

26 Nis 2024 - 03:45 - Teknoloji

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