Milyonları ayağa kaldıran gelişme: Bayramda emekli maaşı değişiyor!

Emeklilerin refahını artırmak için ilk olarak 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine ödemeler yapılıyor.



2018 yılında 1000 lira olarak her bayramda ikramiye verilmeye başlandı ardından, 2021'de bu rakam 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya ve bu yıl ise %50 artışla 3 bin liraya çıktı. SGK, bu Ramazan Bayramı'nda toplam 15,3 milyon emekli ve hak sahibine 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.



EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatmasının ardından milyonların gözü kulağı bu kez Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyesinde milyonları heyecanlandıran gelişme yaşandı.



Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emeklilerin beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için yeni bir rakam ortaya çıktı.



Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında emeklilere ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Toplantıda emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine yapılması beklenen zamlarla ilgili konuşan Destici, emeklilerin yaşadığı haksızlık ve mağduriyete dikkat çekti.



“ ACİL DÜZENLEME YAPMALI”

Destici, "Devletimiz ve hükümetimiz artık bu mağduriyeti gidermeli, emeklilerimizle ilgili acil bir düzenleme yapmalı ve en azından asgari düzeyde, yaklaşık 5 bin lira civarında bir artış yaparak emeklilerimizi rahatlatmalıdır" şeklinde konuştu.



“İKRAMİYELER 10 BİN TL OLMALI”

Kurban Bayramı'nda verilecek 3 bin lira ikramiyenin yetersiz olduğunu belirten Destici, ikramiyelerle ilgili olarak, "Yapılması gereken, emeklilerimize küçükbaş kurban kesecek kadar ikramiye verilmeli, bu da en az 10 bin lira olmalıdır" ifadelerini kullandı.



İktidara seslenen Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici, emekli maaşlarının 5 bin lira artırılmasını ve bayram ikramiyesinin 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti. Eğer Destici'nin teklifi kabul edilirse, emekliler toplamda 25 bin lira alacaklar.



ÖNERGE SUNULUYOR

Öte yandan Destici’nin bu açıklamalarına ek olarak CHP’nin meclise Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10 bin TL olmasına dair bir önerge sunacağı da iddia edildi. Eğer bu önerge TBMM’den geçerse milyonların hesabına Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 10 bin TL yatırılacak.



PEKİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Emeklilere, Kurban Bayramı’nda ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı ikramiyelerinin de bayrama 1 hafta kala ödenmeye başlanması bekleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber