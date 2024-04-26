Gaz kesmek yok

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor zaferinden sonra 3 gün izin yapan ve önceki akşam yapılan antrenmanla İstanbulspor mesaisine başlayan turuncu yeşilli ekip, mesaisine dün de devam etti. Fatih Tekke yönetiminde yapılan idman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma yaparak çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilli oyuncular, idmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbulspor ile oynayacağı maçta galibiyeti hedefleyen Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ