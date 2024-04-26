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Gaz kesmek yok

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Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, pazar günü oynanacak olan maçta yükselişini sürdürmeyi hedefliyor

Gaz kesmek yok mask
Gaz kesmek yok
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor zaferinden sonra 3 gün izin yapan ve önceki akşam yapılan antrenmanla İstanbulspor mesaisine başlayan turuncu yeşilli ekip, mesaisine dün de devam etti. Fatih Tekke yönetiminde yapılan idman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma yaparak çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilli oyuncular, idmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbulspor ile oynayacağı maçta galibiyeti hedefleyen Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Gaz kesmek yok
Gaz kesmek yok

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, başladı, etti

26 Nis 2024 - 02:53 - Spor

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