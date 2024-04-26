- Ekonomi

'Kent Disiplini' için start verildi

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ALANYA Belediyesi haftalık encümen toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda önemli kararlar alındığı ifade edildi.

'Kent Disiplini' için start verildi mask
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Alanya Belediyesi, yoğunlaşmaya başlayan turizm sezonu öncesi kent disiplinini sağlamak için harekete geçerek tüm kent genelinde kapsamlı bir denetim çalışmasına başlıyor. Yapılacak kapsamlı çalışma ile tüm işletmelerde ruhsat ve ruhsata uygunluk denetimleri, kaldırım işgalleri ile merkezi devam eden inşaat ve yapım işlerinin çevreye verebilecekleri rahatsızlıkların önlenmesi amaçlanıyor.

TÜM İŞLETMELER MERCEK ALTINA ALINIYOR

Alanya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin 5. Maddesi kapsamında başlayacak denetim çalışmalarında, tüm iş yerleri için ruhsat denetimi yapılacak. Ruhsat denetiminde faaliyet gösteren işyerinin açma ruhsatı olup olmadığı, var olan ruhsatın faaliyet konusu ile uyumu kontrol edilecek. Yerinde yapılacak denetimlerle işletmenin genel kurallara uyup uymadığı, ruhsata aykırı alan kullanımı olup olmadığı, kaldırımlarda işgal olup olmadığı, hafta sonu çalışma ruhsatı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, ticareti yapılan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığı, çalışanların yaka kartlarının olup olmadığı, tütün mamullerine ilişkin duyuru metnini asılıp asılmadığı hususları kontrol edilecek.

KALDIRIM İŞGALLERİNE EL ATILIYOR

Denetim çalışmalarında, Alanya’da artık neredeyse kanıksanan kaldırım işgallerine nihayet el atılacak. Alanya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin 14. Maddesi kapsamında işletmelerin kaldırım veya kamuya ait alanları işgal edip etmediği hususu denetlenecek.

İNŞAATLARIN ÇEVREYE VERDİĞİ RAHATSIZLIKLAR DENETLENECEK

Alanya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin 47. Maddesi kapsamında halen devam eden inşaatların ruhsatlarının olup olmadığı, inşaat alanının dışına taşılıp taşılmadığı, inşaat içinde ve çevresinde gerekli ve yeterli güvenlik tedbiri alınıp alınmadığı, çevresel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar kontrol edilecek.

'ÖNCELİKLİ AMAÇ CEZA VERMEK DEĞİL'

Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, başlatılacak yoğun denetim çalışması ile amaçlarının kent disiplinini sağlayarak kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi, kurallara uyan işletmeler ile kural dışı çalışan işletmeler arasındaki haksız rekabetin önlenmesi olduğunu vurgulayarak, tüm işletmeleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti. Yapılacak denetim uygulamaları ile amaçlarının işletmeleri cezalandırmak olmadığını vurgulayan Özçelik, "Bu nedenle denetim çalışmalarımızda önce işletmeleri bilgilendirerek eksikliklerini gidermelerini isteyeceğiz, eksikliklerin makul sürede giderilmemesi halinde cezai işlemler devreye girecek" şeklinde konuştu.

BORÇ YAPILANDIRMASI TAKSİTLERİNİN ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Başkan Özçelik, Alanya Belediyesi’nin mali dengesinin sağlanması açısından bütçelemiş gelirlerinin tahsilinin önemine vurgu yaparak, 7440 Sayılı Kanun kapsamında, Alanya Belediyesi’ne olan 31.12.2022 öncesine ait borçlarını yapılandıran vatandaşlardan taksitlerini ödemelerini rica etti. Özçelik, kanun kapsamında borçlarını taksitlendiren hemşehrilerimizin taksit ödemelerini 2 kez aksatmaları durumunda kanunun getirdiği avantajları kaybedeceklerine işaret ederek "Hiçbir vatandaşımızın mali avantajlarını kaybederek zor durumda kalmalarını arzu etmiyoruz" şeklinde konuştu. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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26 Nis 2024 - 02:51 - Ekonomi

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