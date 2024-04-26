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Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı

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Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kurum Amirleri Toplantısı’nda kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldiler

Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı mask
Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı
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ALANYA Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında "Kurum Amirleri Toplantısı" düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, kurum amirleri ve mahaller muhtarları katıldı.

'KURUMLAR VE MUHTARLAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yerel seçimlerin ardından kurumlar arasında iyi bir koordinasyonun sağlanması için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bu tür toplantılarımızın temel amacı iyi bir koordinasyon sağlamak, hem tanışıklığı arttırmak hem de konuların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak. Bu tür toplantılarımıza da ivedilikle devam edeceğiz. Yeni seçilen sayın belediye başkanımıza ve muhtarlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum” dedi.

Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı

'ALANYA’MIZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Kaymakam Ürkmezer’in ardından söz alan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya için birlik ve beraberlik içinde çalışma vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Seçim sürecinde birtakım vaatler verdim ve Allah izin verirse o vaatleri yerine getirmek istiyorum. Gücümün yettiğince de yerine getireceğim. Kaymakamımızı, bizi, komutanımızı, emniyet müdürümüzü ve kurum amirlerimizi bir kol olarak düşünürseniz sizler de o kolun parmaklarısınız. Alanya’mız için hep birlikte çalışacağız. Ben hep birlikte güzel bir çalışma sürdüreceğimizi düşünüyor ve inanıyorum. Bana ve sizlere hayırlı olsun inşallah. Bundan sonra da daha iyi çalışacağız.”

Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı

'2021 SONRASI YAPILARA OLUR VERMEYİN'

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kurum amirleri ve muhtarlardan ilk talebini de söyledi. Başkan Özçelik, “Benim en büyük iddialarımdan birisi 'Ben memlekete bir tertip düzen getirmek istiyorum. Kaçaklarla mücadele etmek istiyorum. Ruhsatsızlarla mücadele etmek istiyorum' diye söylemiştim. Bu konuda da elimden geldiğince iddialı olduğumu söylemiştim. Sizden ilk ricam, ilk talebim de şu olacak; 2021 öncesi yapılarla ilgili hepiniz bir kağıdın, bir resmin üstüne '2021’den önce yapılmıştır' diyorsunuz. 2021’den önce yapıldıysa yine imzalayın, yine onaylayın, yine gönderin. Ama sonradan yapıldıysa bunu lütfen yapmamaya gayret edin. Bana el verin, bana destek verin. Ben her yerde söyledim. Benim eski ile işim yok. Eskiden de bu aslında vardı ama uygulanmamış. 2021’den önce dediğinizde, ben bunu tespite göndereceğim. Tespite gönderdiğimde hakikaten 2021’den önce ise bununla ilgili belgelerini vereceğim ve işlem devam edecek. Değilse gerekeni yapacağım." dedi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in konuşmasının ardından kurum amirleri söz alarak tek tek kurumlarını, yetki ve görevlerini anlattı. Kaymakam Ürkmezer son olarak yeni seçilen muhtarlara söz verirken mahalle muhtarları hem kendisini tanıttı hem de yeni seçilen Belediye Başkanı ve meslektaşlarını kutladı. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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26 Nis 2024 - 02:49 - Siyaset

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