Fahiş maliyet artışına 'Kısıtlama' formülü

SENE başından bu yana iğneden ipliğe gelen zamlardan inşaat sektörü de olumsuz etkilendi. Öyle ki inşaat yapımında kullanılan ana kalemlerden biri olan beton fiyatları, son bir yıl içinde yüzde 100 artış gösterdi. Bunun yanı sıra kullanılan diğer inşaat malzemelerinin de fahiş derecede artması birçok inşaatın yapımına da sekte vurdu. Sektör temsilcileri denetim çağrısı yaparken, ihracatta yapılabilecek kısıtlamanın da sektörün önünü açacağını belirttiler.

'ÜRETİCİLER SUNİ ENFLASYON OLUŞTURUYOR'

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, keyfi fiyat artışlarının olduğunu belirterek, "Bizim şu anki mağduriyetimiz tedarikçilerin, fabrikaların bazılarının yaptığı keyfi fiyat artışları. Girdi maliyetlerini oluşturan unsurlar belli. Bu girdi maliyetlerinde uzun zamandır ciddi bir artış yok. Fakat aldığımız ürünlerde devamlı farklı fiyatlar görüyoruz. Üreticiler tarafından suni bir enflasyon oluşturuluyor. Bizim isteğimiz bunun yakından takip edilmesi. Fabrika üretiminin ihracat kapasitesi önlem olarak bir kısım düşürülebilir. Böylelikle iç piyasa desteklenebilir. Veya devletimiz, halis zihniyetli üreticilere üretim maliyetlerinde, enerji girdilerinde belli bir süreliğine sübvanse edici desteklerde bulunabilir. İhracatın yasaklanmasının çözüm olacağını düşünmüyoruz. Üretici de tüketici de ve biz yapıcı müteahhitler de korunmalı. Belli oranlarda kısıtlama olabilir. Maliyet artışlarından dolayı sözleşme yapıp inşaata başlayamayanlar var" dedi.



'İHRACAT KISITLAMASI UYGULANMALI'

Son yıllarda inşaat maliyetlerinde 10 kattan fazla artış olduğunu belirten Ruby Projects ortaklarından Abdullah Tuncer, "Ülkemizde son günlerde en çok konuşulan konu hepimizin bildiği üzere enflasyon kaynaklı fiyat artışları. Bu fiyat artışlarından konut fiyatları da payını aldı ancak bu durum siyasi bir malzeme olarak kullanılarak, yabancıya konut satışının buna neden olduğu algısı yaratıldı. Halbuki yabancı konut talebinin fiyatlara herhangi bir etkisi olamayacağı TÜİK verilerinden de rahatlıkla anlaşılabilir. Kaldı ki inşaat maliyetleri son 2 yılda birçok kalemde 10 kattan fazla arttı. Ülkemizde yaşanan elim deprem faciası nedeniyle zaten yüksek olan inşaat malzemesi talebi, katbekat artmış oldu. Gelinen noktada eğer hükümet konut fiyatlarını düşürmek istiyorsa, bence maliyeti düşürecek tedbirler almalı ve en basit adım olarak da inşaat malzemesi ihracatını bir süreliğine kısıtlamalıdır. Bunun yanında, inşaat malzemesi ithalatında bazı kalemlere uygulanan anti damping uygulamalarının da bir süreliğine kaldırılması etkili olabilecektir diye düşünüyorum. Ülkemiz dünyanın en çok çimento ihracatı yapan ülkesiyken iç piyasada, çimento arzında sıkıntı var bahanesiyle, sadece son bir yılda yüzde 100’den fazla arttı. Umarım yakın vadede maliyetlerin de düşürülmesi yönünde çalışmalar yapılır" diye konuştu. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi