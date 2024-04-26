- Gündem

Kaymakam 'Yetişkin Gençler'le buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer 6. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'nda dereceye giren ve Alanya'ya ziyarete gelen yaşlılarla bir araya geldi.

Kaymakam 'Yetişkin Gençler'le buluştu mask
Kaymakam 'Yetişkin Gençler'le buluştu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Side’de düzenlenen 6. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2023 Yılı Finalleri'nde dereceye giren Aksaray, Osmaniye, Erzincan ve Samsun Huzurevi Bocce takımları, final ödülleri kapsamında Alanya'ya tatile geldiler. Kızılkule önünde yaşlılarla bir araya gelerek hoşgeldiniz diyen Kaymakam Ürkmezer, takımları tebrik ederek onlarla sohbet etti ve güzel vakitler geçirmelerini diledi. (Fatma VURAL)

Kaymakam 'Yetişkin Gençler'le buluştu

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, etti, final

26 Nis 2024 - 02:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Acı haber! Trafik kazası geçiren polis, sehit oldu mask
Acı haber! Trafik kazası geçiren polis, sehit oldu
Son dakika! Gemide yangın çıktı. Deniz trafiği çift yönlü kapatıldı mask
Son dakika! Gemide yangın çıktı. Deniz trafiği çift yönlü kapatıldı
Alanya'da o mahalle az kalsın yanıyordu mask
Alanya'da o mahalle az kalsın yanıyordu
Korkunç olay. Yol çöktü; araçlar içine düştü mask
Korkunç olay. Yol çöktü; araçlar içine düştü
Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'ın iki sözde sorumlusu yakalandı mask
Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'ın iki sözde sorumlusu yakalandı
Tamir için getirdiği telefonu bir anda patladı mask
Tamir için getirdiği telefonu bir anda patladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber