Kaymakam 'Yetişkin Gençler'le buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Side’de düzenlenen 6. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2023 Yılı Finalleri'nde dereceye giren Aksaray, Osmaniye, Erzincan ve Samsun Huzurevi Bocce takımları, final ödülleri kapsamında Alanya'ya tatile geldiler. Kızılkule önünde yaşlılarla bir araya gelerek hoşgeldiniz diyen Kaymakam Ürkmezer, takımları tebrik ederek onlarla sohbet etti ve güzel vakitler geçirmelerini diledi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi