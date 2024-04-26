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ALKÜ'de ilk yardım yarışı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen VIII. Ulusal Tralli Travma Rallisi'nde 16 farklı üniversiteden 26 ekip, 9 farklı etapta kıyasıya mücadele etti

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde bulunan bölümlerle ilgili sempozyum, panel, konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenlerken aynı zamanda uygulamalı eğitimlere ev sahipliği yapmaya da devam ediyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında, ALKÜ ev sahipliğinde düzenlenen ve 16 farklı üniversitenin 102 öğrencisinden oluşan 26 ekip, 9 farklı etapta VIII. Ulusal Tralli Travma Rallisi'nde gerçeği aratmayan görüntülerle kıyasıya mücadele etti. ALKÜ Yaşam Merkezi yanında saat 09.00’da başlayan yarışma; araç içi trafik kazası, motosiklet kazası, otobüs kazası, yüksekten düşme vakası, KBRN yanığı vakası, ileri yaşam desteği, dar alan (enkaz), bilgi ve taşıma teknikleri etaplarında gerçekleşti. Öğrencilerin zaman, hız, bilgi ve doğru müdahale ile ter döktükleri yarışmayı, katılımcılar ve sağlık sektörünün öncüleri takip etti. Uzman hakemlerin değerlendirdiği yarışma sonrası ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda ödül töreni gerçekleşti. Yarışma ve ödül törenine ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ALKÜ'de ilk yardım yarışı


REKTÖR YARDIMCISI BAYRAMOĞLU: HER AN HAZIRIZ

Yarışma sonrası ödül töreninde konuşan, aynı zamanda Acil Tıp Uzmanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu; Türkiye’de son yıllarda paramedik sayısının hızla arttığından vakalara anında müdahale edildiğine vurgu yaptı. Ülkemizde 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nin girişimiyle paramedik mesleğinin eğitimlerine başlandığını hatırlatan Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Günümüzde Sağlık Bakanlığına bağlı 112 acil sağlık hizmetlerimizin ülke genelinde toplam istasyon sayısı 3 bin 402’ye, il sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısı ise 5 bin 738’e ulaşmış durumda. Paramedik; dağ, taş, köy, göl, sokak, yol, ev demeden yardım etmeye koşan, işini aşkla heyecanla en iyi şekilde yapmaya çalışan 112 çalışanlarıdır. Vatan için, millet için, bayrak için ve tabii ki sizler için ülkemizin dört bir yanında hep en iyisini yapmayı hedefler. Yılmadan, bıkmadan çalışmaya devam eder. Paramedik siren sesiyle, tepe lambasıyla, vakanın stresiyle yaşamaktan mutludur. İsimsiz kahramanlarımız yerinde, zamanında ve yeterli ekipmanlar ile hizmet vermeye her an hazırdır. Gözünüz arkada kalmasın, acil sağlık hizmetleri paramediklere emanet. Türkiye’nin acil sağlık hizmetlerindeki gücü tartışılmaz. Bu gücün paydaşı olan paramediklerin özverisi hayranlık uyandırıcı. Her biriyle gurur duyuyor, VIII. Ulusal Tralli Travma Rallisi sebebiyle kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli öğrencilerimize ve tüm paramediklere başarılar diliyorum” dedi. Ödül töreninde yarışmaya katkı sunan Alanya Belediyesi'ne, Özel Anatolia Hospital’a, Syedra Policlinic’e, yarışmayı düzenleme kurulu üyelerine ve hakemlere teşekkür plaketi takdim edildi.

EN İYİSİ OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

9 etabın her birinde yarışan öğrenciler hünerlerini, uygulamaya dökerek gösterdiler. Heyecan dolu yarışmada ekipler gerçeği aratmayan bir mücadele sergilediler. Soluk soluğa geçen yarışmada, öğrencilerin etaplarda gösterdikleri performanslar uzman hakemlerce değerlendirildi.
9 etabın sonucunda genel derecelendirmede birinci, ikinci ve üçüncü olarak kupa alan üniversiteler ise şu şekilde: Ankara Gazi Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Giresun Üniversitesi/Şebinkarahisar SHMYO.
Yarışmanın 9 etabında birincilik, ikincilik ve üçüncülük farklı üniversiteler arasında paylaşıldı.


İŞTE ETAP ETAP DERECEYE GİREN ÜNİVERSİTELER


Motosiklet Kazası

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Araç İçi Trafik Kazası

Ankara Gazi Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi

Dar Alan (Enkaz)

Ankara Gazi Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi
Giresun Üniversitesi/Şebinkarahisar SHMYO

Yüksekten Düşme

Giresun Üniversitesi/Şebinkarahisar SHMYO
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mersin Üniversitesi

Taşıma Teknikleri

Giresun Üniversitesi/Şebinkarahisar SHMYO
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi Kelkit MYO

Triyaj

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi Kelkit MYO
Ankara Gazi Üniversitesi/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

İleri Yaşam Desteği (Bilgi)

Konya Selçuk Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Giresun Üniversitesi/Şebinkarahisar SHMYO

KBRN Yanık

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir SHMYO
Ankara Gazi Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yetişkin İleri Yaşam Desteği

Ankara Gazi Üniversitesi
Konya Selçuk Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
(ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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26 Nis 2024 - 02:38 - Eğitim

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