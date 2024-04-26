- Asayiş

Aranan genç derede ölü bulundu

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ANTALYA'DA inşaatta çalışan ve 3 gündür kayıp olarak aranan İsmail Mutlu (25), dere yatağında ölü bulundu.

Aranan genç derede ölü bulundu mask
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Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi 32029 sokak üzerinde bulunan dereye dün saat 18.30 sıralarında balık tutmaya gelen vatandaşlar, derede hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi yaptıkları kontrolde derenin içinde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Dalgıçlar dere yatağına halat yardımıyla inerek cansız bedeni yarım saatlik çalışma sonucu sazlık alana çıkardı. Ölen kişinin İsmail Mutlu olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Mutlu'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Mutlu'nun Çorum'dan Antalya'ya çalışmak için geldiği ve bir inşaatta çalıştığı öğrenildi. 3 gündür kayıp olarak aranan Mutlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA

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26 Nis 2024 - 02:29 - Asayiş

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