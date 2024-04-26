DJ'lik kursuna yoğun ilgi

Eğitmen Aydın, bundan 2 yıl önce Muratpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla bir kez daha ücretsiz kurs açtıklarını söyledi. Aydın, sertifikalarını alan 35 öğrenciden 25'inin aktif olarak DJ'liğe devam ettiğini belirtti.
Kursta, armoni, elektronik dans müziklerinin bölümleri gibi temel düzeyde bilmeleri gereken bilgileri verdiklerini aktaran Aydın, kursun devamında pratik üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti. Aydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve katılan kursiyerlere teşekkür ettiğini söyleyerek ilerleyen yıllarda da bu kursun devam etmesini temenni etti. İki arkadaşıyla Antalya Ritim Grubu'nda müzik yaptıklarını söyleyen Hatice Şahin Eşkiler, arkadaşlarıyla hobi olarak eğitime katıldıklarını belirtti. Heykeltıraş Seyhan Erdem ise müzik öğrenmek için katıldığını belirttiği kurs için şunları söyledi: “Geçmiş yıllarda manuel müzik çalardık. Aradan 20 yıl geçti, her şey dijitalleşti. Hevesimizi tekrar devam ettirelim dedik. Teorik olarak hemen hemen her şeyi hallettik. Ses uyumu, notaların uyumu, armoni uyumu, yapacağımız işin genel tanımına hakim olduk. Bundan sonra pratiklere geçeceğiz. Onu bekliyoruz heyecanla." Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kadir Erdem ise teori aşamasının başarılı geçtiğini, pratik yapmak içinse sabırsızlandığını dile getirerek, kurs imkanını sunduğu için Başkan Uysal'a teşekkür etti. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.