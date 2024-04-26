Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı

Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Hasan Bozkurt yönetimindeki 07 AHE 14 plakalı otomobil virajı alamayınca yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Araç, ardından şarampole 5 metre yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, otomobil içerisindeki Hasan Bozkurt'u bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kaza sonrası otomobilin bulunduğu yere gidenleri uzaklaştırmakta zorluk yaşadı.



'CAR DİYE LASTİK SESİ GELDİ'

Kazayı gören Ali Şahin, "Köşeyi döner dönmez lastik sesi geldi. Tabelaya vurduktan sonra aşağı uçtu. Biz parkta oturduğumuz esnada kazayı gördük. Koşarak yardıma koştuk ama kapısı açılmadı. Otomobile dokunamadık, çünkü aşağısı 8-10 metre daha vardı. Düşer diye elleyemedik. Hayati tehlikesi yok. Kaza esnasında car diye lastik sesi geldi" dedi. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA