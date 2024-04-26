Nargile kafeler mercek altında

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün nargile kafelere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 14 nargile kafe denetlendi. 251 şahsın ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamada 1 işletmeye ‘Nargile Sunum Belgesi' ibraz edemediği için tutanak tanzim edildi. (Fatma VURAL)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.