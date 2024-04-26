Nargile kafeler mercek altında

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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün nargile kafelere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 14 nargile kafe denetlendi. 251 şahsın ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamada 1 işletmeye ‘Nargile Sunum Belgesi' ibraz edemediği için tutanak tanzim edildi. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi