25 Nis 2024 - 23:52- Asayiş G:

Kontrolden çıkan traktör çaya uçtu

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Kastamonu'da yaşanan feci kazada kontrolden çıkan traktör çaya uçtu. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda sürücü Halil Akgül yolun yaklaşık 30 metre altında bir kayanın yanında yaralı halde bulundu.

Kontrolden çıkan traktör çaya uçtu mask
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Halil Akgül yönetimindeki plakasını belirlenemeyen traktör, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu. Sürücü Akgül savrulan traktörden düştü. 

KAYANIN YANINDA BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Akgül, yolun yaklaşık 30 metre altında bir kayanın yanında yaralı şekilde bulundu. Sedye ile ambulansa taşınan Akgül, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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25 Nis 2024 - 23:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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