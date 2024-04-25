25 Nis 2024 - 23:20- Spor

Sergen Yalçın hakkında bomba iddia!

Antalyaspor ile bir senelik sözleşme imzalayan ve sezon sonunda görevi bırakacak olan Sergen Yalçın'ın yeni adresine dair flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda kulüp çalıştırmayacağı ve dijital ortamda yayın yapan bir kanalla anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.