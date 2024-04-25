Sergen Yalçın hakkında bomba iddia!

Uzun süre sessizliğinin ardından Antalyaspor ile antrenörlüğe dönen Sergen Yalçın hakkında ortaya flaş iddia atıldı. Sezon sonunda Akdeniz ekibiyle yollarını ayıracak olan Yalçın'ın tekrar yorumculuk yapacağı iddia edildi.
ANLAŞMA İDDİASI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Antalyaspor ile 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.33 puan ortalaması tutturan Sergen Yalçın'ın, kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayırmasının ardından dijital medyada yayın yapan bir kanalla anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.