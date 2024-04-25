25 Nis 2024 - 23:20- Spor G:

Sergen Yalçın hakkında bomba iddia!

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Antalyaspor ile bir senelik sözleşme imzalayan ve sezon sonunda görevi bırakacak olan Sergen Yalçın'ın yeni adresine dair flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda kulüp çalıştırmayacağı ve dijital ortamda yayın yapan bir kanalla anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sergen Yalçın hakkında bomba iddia! mask
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Uzun süre sessizliğinin ardından Antalyaspor ile antrenörlüğe dönen Sergen Yalçın hakkında ortaya flaş iddia atıldı. Sezon sonunda Akdeniz ekibiyle yollarını ayıracak olan Yalçın'ın tekrar yorumculuk yapacağı iddia edildi. 

ANLAŞMA İDDİASI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Antalyaspor ile 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.33 puan ortalaması tutturan Sergen Yalçın'ın, kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayırmasının ardından dijital medyada yayın yapan bir kanalla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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25 Nis 2024 - 23:20 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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